Укрепление российского рубля к евро вызвало «головную боль» у западных компаний, терпящих убытки.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

В материале говорится, что иностранные компании сталкиваются с огромными убытками в связи с их решением покинуть российский рынок.

Исполнительный директор австрийского Raiffeisen Bank Иоганн Штробль заявил, что прибыль его банка растёт, учитывая укрепление рубля, однако для тех, кто принял решение о ликвидации своего бизнеса в России, крепкая российская валюта превратилась в «головную боль».

Кроме того, в статье также приводится подтверждение французского кредитного банка Société Générale SA, что по итогам II квартала его доналоговые потери из-за ухода с российского рынка составили €3,3 млрд.

Как ранее отметило издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten, российский президент Владимир Путин был прав, когда говорил, что экономический блицкриг Запада против России провалился, так как Москва «хорошо подготовилась к экономической войне».

Британский журнал The Economist также писал, что российская экономика демонстрирует устойчивость, несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада.