Глава МИД Великобритании Лиз Трасс на встрече с членами Консервативной партии заявила, что Россия проводит агрессивную внешнюю политику на протяжении последних 10—15 лет.

«Мы показали лидерство на Украине не только в плане поддержки украинцев, но и с точки зрения противостояния России и осуждения... ужасной агрессии, характерной для России на протяжении последних 10—15 лет», — цитирует её ТАСС.

Ранее газета Sunday Telegraph со ссылкой на близких сторонников министра, имена которых не приводятся, сообщила, что Трасс планирует всё чаще использовать тему России в борьбе за пост премьера.

Она пообещала в случае своего избрания продолжить линию противостояния России и помощи Украине в достижении победы.

В Кремле выразили надежду на то, что будущий премьер-министр Великобритании будет склоняться к более взвешенной риторике в отношении России.