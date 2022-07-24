Трасс планирует активно использовать тему России в борьбе за пост премьера Британии

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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс планирует всё чаще использовать тему России в борьбе за пост премьера. Об этом сообщила газета Sunday Telegraph со ссылкой на близких сторонников Трасс, имена которых не приводятся.

По словам источников, Трасс в ходе предвыборных выступлений намерена позиционировать себя «ястребом» в отношении России и Китая, противопоставляя себя своему оппоненту экс-министру финансов Риши Сунаку и обвиняя его в недостаточно жёстком подходе к действиям Москвы и Пекина.

«У Лиз есть опыт, авторитет и решимость, когда дело доходит до Украины и Китая, что ставит её в ряд партийных ястребов, в то время как Риши больше находится на стороне «голубей», — приводит ТАСС слова статьи.

В статье также отмечается, что Трасс выражает уверенность в том, что нынешнее время является наиболее опасным со времён холодной войны. В этой связи именно она может вернуть Великобритании её лидирующие позиции на международной арене.

Ранее сообщалось, что Сунак и Трасс вышли в финал борьбы за пост премьера.

Трасс пообещала в случае её избрания продолжить линию противостояния России и помощи Украине в достижении победы.

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