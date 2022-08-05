В Госдепе предложили включить всё ядерное оружие России и США в режим контроля

Всё американское и российское ядерное оружие необходимо включить в будущий режим контроля над вооружениями, заявила замгоссекретаря США по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс.

«США считают, что все ядерные вооружения Штатов и России должны быть включены в будущий режим контроля над вооружениями», — цитирует её РИА Новости.

Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман ранее заявил о готовности Вашингтона к диалогу с Москвой по вопросу контроля над вооружениями.

До этого президент США Джо Байден сообщил, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит договор СНВ-III, истекающий в 2026 году.

Замглавы делегации России в ООН Андрей Белоусов в ходе обзорной конференции ДНЯО заявил, что США должны вернуть собственное ядерное оружие на территорию Штатов.