Песков назвал Францию недружественной страной из-за антироссийских действий

Франция на данный момент является для России недружественной страной из-за антироссийских действий. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Во-первых, Франция — это недружественное государство в силу тех действий, которые Франция предпринимает в отношении нашей страны», — сообщил он на брифинге.

Песков добавил, что лидеры двух стран не проводят переговоров, так как в настоящий момент не считают это нужным.

«Если возникнет такая необходимость, то они смогут созвониться в любую минуту», — подытожил представитель Кремля.

В конце июня президент Франции Эммануэль Макрон допустил проведение новых переговоров с Путиным, отметив готовность к диалогу при необходимости.

Он также не исключил возможности визита в Россию.

В Кремле заявили, что Путин с уважением относится к стремлению Макрона поддерживать диалог с Россией.