В Кремле назвали возмутительными слова премьера Эстонии о сносе советских памятников
- РИА Новости
Ранее эстонский премьер-министр призвала как можно скорее убрать все советские памятники в стране.
«Мы, конечно, считаем это возмутительным, войной с историей, причём с общей историей, и избавлением памятников для тех, кто спас Европу от фашизма, — это, конечно, возмутительно», — заявил Песков на брифинге.
В Кремле отметили, что такие действия не красят никакую нацию, в том числе Эстонию.
В мае памятник советским воинам «неожиданно исчез» с кладбища Михкли в Эстонии.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала ситуацию вокруг советских памятников в прибалтийских республиках, предложив проработать возможность их установки на российской границе в случае принятия окончательного решения о демонтаже.