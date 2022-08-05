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В Кремле назвали возмутительными слова премьера Эстонии о сносе советских памятников

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Слова эстонского премьера Каи Каллас о скорейшем сносе советских памятников являются возмутительными, Таллин ведёт войну с историей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле назвали возмутительными слова премьера Эстонии о сносе советских памятников
  • РИА Новости

Ранее эстонский премьер-министр призвала как можно скорее убрать все советские памятники в стране.

«Мы, конечно, считаем это возмутительным, войной с историей, причём с общей историей, и избавлением памятников для тех, кто спас Европу от фашизма, — это, конечно, возмутительно», — заявил Песков на брифинге.

В Кремле отметили, что такие действия не красят никакую нацию, в том числе Эстонию.

В мае памятник советским воинам «неожиданно исчез» с кладбища Михкли в Эстонии.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала ситуацию вокруг советских памятников в прибалтийских республиках, предложив проработать возможность их установки на российской границе в случае принятия окончательного решения о демонтаже.

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