Матвиенко прокомментировала ситуацию вокруг советских памятников в Прибалтике

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала ситуацию вокруг советских памятников в прибалтийских республиках, предложив проработать возможность их установки на российской границе в случае принятия окончательного решения о демонтаже.

«Конечно, мы должны сделать всё возможное, чтобы сохранить эти памятники там, где они сегодня стоят. Потому что так хотят многие жители этих государств. Это соответствует и всем международным договорам», — заявила она в интервью газете «Известия».

При этом Матвиенко предложила разработать вариант размещения советских памятников на границе в случае, если «дело дойдёт до абсолютного беспредела и будет принято окончательное решение о сносе этих памятников».

В частности, памятник освободителям Риги можно установить на границе с Латвией, а «Бронзового солдата» — на границе с Эстонией в Ленинградской области, предложила она.

Матвиенко назвала ситуацию вокруг памятников советским солдатам в Прибалтике попыткой «стереть из памяти людей уважение к тем, кто освободил Европу и эти же прибалтийские республики от фашизма».

18 апреля газета Postimees сообщила об осквернении вандалами памятника Воину-Освободителю Таллина от фашистов, известному как Бронзовый солдат.

Виновного в осквернении памятника оштрафовали.

До этого стало известно, что Рижская дума во время заседания проголосовала за снос памятника освободителям Риги.