Глава МИД России Лавров назвал ситуацию с памятниками в Прибалтике международным оборзением
- РИА Новости
Министр прокомментировал действия литовских властей, отозвавших из России посла, и планы латвийских властей снести памятник воинам-освободителям в Риге.
Он отметил, что есть телепрограмма под названием «Международное обозрение».
«Вот то, что мы наблюдаем в действиях Запада, я бы назвал в качестве варианта «международное оборзение», — цитирует его РИА Новости.
Ранее министр назвал наглостью призывы Запада к странам присоединяться к санкциям против России.
Также сообщалось, что латвийский сейм одобрил поправки, позволяющие снести памятник освободителям Риги.