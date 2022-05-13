Глава МИД России Лавров назвал ситуацию с памятниками в Прибалтике международным оборзением

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация с памятниками советским воинам в Латвии является международным оборзением.

Министр прокомментировал действия литовских властей, отозвавших из России посла, и планы латвийских властей снести памятник воинам-освободителям в Риге.

Он отметил, что есть телепрограмма под названием «Международное обозрение».

«Вот то, что мы наблюдаем в действиях Запада, я бы назвал в качестве варианта «международное оборзение», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр назвал наглостью призывы Запада к странам присоединяться к санкциям против России.

Также сообщалось, что латвийский сейм одобрил поправки, позволяющие снести памятник освободителям Риги.