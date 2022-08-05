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Лавров не увидел заинтересованности Блинкена в переговорах по обмену заключёнными

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Глава МИД России Сергей Лавров не увидел заинтересованности госсекретаря США Энтони Блинкена в контактах по возможному обмену заключёнными на полях мероприятий АСЕАН в Камбодже.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя возможную встречу Лаврова и Блинкена, заявил, что, если у американского госсекретаря будет возможность «поймать господина Лаврова за пуговицу», он это сделает.

Глава российской дипломатии предположил, что Кирби забыл дать поручение Блинкену, так как дипломаты сидели за столом дискуссии в Камбодже через одного.

«Я не видел, чтобы он (Блинкен. — RT) был заинтересован меня за что-то там ловить, пуговицы все на месте», — заявил Лавров.

В российской делегации добавили, что Лавров контактировал в Камбодже «со всеми, кто не прятался».

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