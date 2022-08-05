Лавров не увидел заинтересованности Блинкена в переговорах по обмену заключёнными
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя возможную встречу Лаврова и Блинкена, заявил, что, если у американского госсекретаря будет возможность «поймать господина Лаврова за пуговицу», он это сделает.
Глава российской дипломатии предположил, что Кирби забыл дать поручение Блинкену, так как дипломаты сидели за столом дискуссии в Камбодже через одного.
«Я не видел, чтобы он (Блинкен. — RT) был заинтересован меня за что-то там ловить, пуговицы все на месте», — заявил Лавров.
В российской делегации добавили, что Лавров контактировал в Камбодже «со всеми, кто не прятался».