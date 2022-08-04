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В делегации России отреагировали на намерение Блинкена обсудить с Лавровым обмен заключёнными

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В российской делегации прокомментировали намерение госсекретаря США Энтони Блинкена искать контакт с российским коллегой Сергеем Лавровым для обсуждения возможного обмена заключёнными.
В делегации России отреагировали на намерение Блинкена обсудить с Лавровым обмен заключёнными
  • AP

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, комментируя возможную встречу Лаврова и Блинкена, заявил, что если у американского госсекретаря будет возможность «поймать господина Лаврова за пуговицу», он это сделает.

«Был контакт со всеми, кто не прятался. Пуговицы у Сергея Викторовича все целы. Молния тоже», — рассказали в делегации РИА Новости.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что президент США Джо Байден поддержал план обменять россиянина Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

Также, по информации телеканала, Россия якобы попросила у США включить в список для обмена, кроме Бута, россиянина Вадима Красикова.

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