В делегации России отреагировали на намерение Блинкена обсудить с Лавровым обмен заключёнными
- AP
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, комментируя возможную встречу Лаврова и Блинкена, заявил, что если у американского госсекретаря будет возможность «поймать господина Лаврова за пуговицу», он это сделает.
«Был контакт со всеми, кто не прятался. Пуговицы у Сергея Викторовича все целы. Молния тоже», — рассказали в делегации РИА Новости.
Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что президент США Джо Байден поддержал план обменять россиянина Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
Также, по информации телеканала, Россия якобы попросила у США включить в список для обмена, кроме Бута, россиянина Вадима Красикова.