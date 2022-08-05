Премьер Японии Кисида обсудил с Пелоси ситуацию вокруг Тайваня и украинский кризис
Об этом информирует ТАСС.
Кисида заявил, что они «провели обмен мнениями по ряду международных тем, включая Китай, Северную Корею», ситуацию на Украине.
«Кроме того, мы подтвердили, что Япония и США будут тесно сотрудничать для поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе», — отметил он.
Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Пекин обязательно примет все необходимые контрмеры в связи с визитом Пелоси на Тайвань.
Вместе с этим министр иностранных дел России Сергей Лавров связал поездку Пелоси на Тайвань со стремлением Вашингтона продемонстрировать свою вседозволенность и безнаказанность.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал поездку Пелоси на Тайвань «злонамеренной провокацией».