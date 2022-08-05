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Премьер Японии Кисида обсудил с Пелоси ситуацию вокруг Тайваня и украинский кризис

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида и спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в ходе встречи в Токио обсудили украинский кризис и ситуацию вокруг Тайваня.

Об этом информирует ТАСС.

Кисида заявил, что они «провели обмен мнениями по ряду международных тем, включая Китай, Северную Корею», ситуацию на Украине.

«Кроме того, мы подтвердили, что Япония и США будут тесно сотрудничать для поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе», — отметил он.

Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Пекин обязательно примет все необходимые контрмеры в связи с визитом Пелоси на Тайвань.

Вместе с этим министр иностранных дел России Сергей Лавров связал поездку Пелоси на Тайвань со стремлением Вашингтона продемонстрировать свою вседозволенность и безнаказанность.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал поездку Пелоси на Тайвань «злонамеренной провокацией».

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