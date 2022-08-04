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Медведев назвал поездку Пелоси на Тайвань «злонамеренной провокацией»

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал поездку спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань «злонамеренной провокацией».
Медведев назвал поездку Пелоси на Тайвань «злонамеренной провокацией»
  • РИА Новости

«Эта поездка — явная и абсолютно злонамеренная провокация. Действие, прямо подрывающее международную безопасность в Азии. Выходка совершенно оборзевших от собственной безнаказанности американских властей», — заявил РИА Новости Медведев.

Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Пекин обязательно примет все необходимые контрмеры в связи с визитом Пелоси на Тайвань.

Вместе с этим министр иностранных дел России Сергей Лавров связал поездку председателя палаты представителей США на Тайвань со стремлением Вашингтона продемонстрировать свою вседозволенность и безнаказанность.

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