Премьер Венгрии Орбан заявил, что будущее Запада находится «под большим вопросом»

Будущее западных стран оказалось под большим вопросом в связи с внутренним кризисом, вызванным действиями глобалистов. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Далласе.

«Будущее Запада под большим вопросом», — цитирует его ТАСС.

По мнению Орбана, западные страны не переживали подобный кризис уже на протяжении долгого времени.

Он также подчеркнул, что Запад сейчас находится в «войне с самим собой».

«Мы видели, какое будущее хочет предложить глобалистский правящий класс. Но мы думаем о другом будущем», — добавил венгерский премьер.

Ранее Орбан заявил, что антироссийские санкции Запада не пошатнули Москву, в то время как правительства четырёх европейских стран уже ушли в отставку.

Также он заявил, что экономика Европы политикой санкций «выстрелила себе в лёгкие» и задыхается.