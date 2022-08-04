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Премьер Венгрии Орбан заявил, что будущее Запада находится «под большим вопросом»

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Будущее западных стран оказалось под большим вопросом в связи с внутренним кризисом, вызванным действиями глобалистов. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Далласе.
Премьер Венгрии Орбан заявил, что будущее Запада находится «под большим вопросом»
  • AP
  • © LM Otero

«Будущее Запада под большим вопросом», — цитирует его ТАСС.

По мнению Орбана, западные страны не переживали подобный кризис уже на протяжении долгого времени.

Он также подчеркнул, что Запад сейчас находится в «войне с самим собой».

«Мы видели, какое будущее хочет предложить глобалистский правящий класс. Но мы думаем о другом будущем», — добавил венгерский премьер.

Ранее Орбан заявил, что антироссийские санкции Запада не пошатнули Москву, в то время как правительства четырёх европейских стран уже ушли в отставку.

Также он заявил, что экономика Европы политикой санкций «выстрелила себе в лёгкие» и задыхается.

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