Премьер Венгрии Орбан заявил, что будущее Запада находится «под большим вопросом»
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- © LM Otero
«Будущее Запада под большим вопросом», — цитирует его ТАСС.
По мнению Орбана, западные страны не переживали подобный кризис уже на протяжении долгого времени.
Он также подчеркнул, что Запад сейчас находится в «войне с самим собой».
«Мы видели, какое будущее хочет предложить глобалистский правящий класс. Но мы думаем о другом будущем», — добавил венгерский премьер.
Ранее Орбан заявил, что антироссийские санкции Запада не пошатнули Москву, в то время как правительства четырёх европейских стран уже ушли в отставку.
Также он заявил, что экономика Европы политикой санкций «выстрелила себе в лёгкие» и задыхается.