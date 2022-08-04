Захарова прокомментировала намерение Блинкена обсудить с Лавровым обмен заключёнными

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала намерение госсекретаря США Энтони Блинкена искать контакт с российским коллегой Сергеем Лавровым для обсуждения возможного обмена заключёнными.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, комментируя возможную встречу Лаврова и Блинкена, заявил, что если у американского госсекретаря будет возможность «поймать господина Лаврова за пуговицу», он это сделает.

«За галстук хватать не пробовали? Есть ещё брюки, в конце концов. Надо будет в нашей Дипакадемии ввести спецкурс «Хватание американской дипломатии за пуговицы за неимением соломинки», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что президент США Джо Байден поддержал план обменять россиянина Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

Также Лавров в разговоре с Блинкеном призвал вернуться в режим «тихой дипломатии» в вопросе возможного обмена заключённых граждан России и США.