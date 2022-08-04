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Боррель прокомментировал визит Пелоси на Тайвань

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказался о визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань спустя почти сутки после его окончания.

«Нет никаких оснований использовать визит в качестве предлога для агрессивной военной деятельности в Тайваньском проливе. Это нормально и рутинно для законодателей из наших стран совершать международные поездки», — написал он в Twitter.

Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Пекин обязательно примет все необходимые контрмеры в связи с визитом Пелоси на Тайвань.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров связал поездку председателя палаты представителей США на Тайвань со стремлением Вашингтона продемонстрировать свою вседозволенность и безнаказанность.

В Еврокомиссии позднее сообщили о заинтересованности ЕС в сохранении статус-кво в Тайваньском проливе.

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