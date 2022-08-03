В Еврокомиссии заявили о заинтересованности ЕС в сохранении статус-кво в Тайваньском проливе

ЕС заинтересован в сохранении статус-кво в Тайваньском проливе, заявила представитель пресс-службы Еврокомиссии Набила Массрали.

«Мы видели недавние сообщения СМИ о прибытии на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. У нас нет конкретного комментария», — сказала она в беседе с РИА Новости.

По её словам, Евросоюз призывает к мирному решению проблем по обе стороны пролива.

«Следует поддерживать соответствующие каналы связи, чтобы снизить риск неверных оценок. В рамках политики одного Китая Евросоюза мы признаём правительство Китайской Народной Республики единственным законным правительством Китая, а также поддерживаем дружеские отношения и тесное сотрудничество с Тайванем в широком спектре областей», — подчеркнула Массрали.

Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Пекин обязательно примет все необходимые контрмеры в связи с визитом Пелоси на Тайвань.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров связал поездку председателя палаты представителей США на Тайвань со стремлением Вашингтона продемонстрировать свою вседозволенность и безнаказанность.