В Еврокомиссии заявили о заинтересованности ЕС в сохранении статус-кво в Тайваньском проливе
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«Мы видели недавние сообщения СМИ о прибытии на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. У нас нет конкретного комментария», — сказала она в беседе с РИА Новости.
По её словам, Евросоюз призывает к мирному решению проблем по обе стороны пролива.
«Следует поддерживать соответствующие каналы связи, чтобы снизить риск неверных оценок. В рамках политики одного Китая Евросоюза мы признаём правительство Китайской Народной Республики единственным законным правительством Китая, а также поддерживаем дружеские отношения и тесное сотрудничество с Тайванем в широком спектре областей», — подчеркнула Массрали.
Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Пекин обязательно примет все необходимые контрмеры в связи с визитом Пелоси на Тайвань.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров связал поездку председателя палаты представителей США на Тайвань со стремлением Вашингтона продемонстрировать свою вседозволенность и безнаказанность.