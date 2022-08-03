Депутат Белик: Россия сконцентрирует внимание на взаимодействии с дружественными странами
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«Страны коллективного Запада показали своё истинное лицо, которое долгое время скрывали за «демократическими ценностями», — считает парламентарий.
Он отметил, что Россия за два десятилетия существенно «укрепила свою позицию на международной арене и продемонстрировала системное развитие во многих сферах».
По словам депутата, такое положение дел было особенно «болезненно воспринято США, стремящимися к мировому господству».
«Нынешние реалии не позволят взаимодействию России и стран Запада вернуться на прежний уровень: слишком далеко ушли США и их сателлиты в попытке развернуть глобальное противостояние с Россией», — подчеркнул Белик.
Он добавил, что Запад не думает о последствиях.
«Назад дороги не будет: Россия сконцентрирует внимание на взаимодействии с дружественными странами», — уверен депутат.
Ранее глава департамента МИД Дробинин заявил о завершении эпохи сотрудничества России и Запада.
В свою очередь, министр транспорта германской земли Баден-Вюртемберг Винфрид Херманн заявил, что западные страны упустили шанс выстроить взаимовыгодные отношения с Россией.