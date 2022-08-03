Депутат Белик: Россия сконцентрирует внимание на взаимодействии с дружественными странами

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление директора департамента внешнеполитического планирования российского МИД Алексея Дробинина о том, что эпоха конструктивного сотрудничества России и стран Запада бесповоротно завершена, возвращения к ситуации до 24 февраля не будет.

«Страны коллективного Запада показали своё истинное лицо, которое долгое время скрывали за «демократическими ценностями», — считает парламентарий.

Он отметил, что Россия за два десятилетия существенно «укрепила свою позицию на международной арене и продемонстрировала системное развитие во многих сферах».

По словам депутата, такое положение дел было особенно «болезненно воспринято США, стремящимися к мировому господству».

«Нынешние реалии не позволят взаимодействию России и стран Запада вернуться на прежний уровень: слишком далеко ушли США и их сателлиты в попытке развернуть глобальное противостояние с Россией», — подчеркнул Белик.

Он добавил, что Запад не думает о последствиях.

«Назад дороги не будет: Россия сконцентрирует внимание на взаимодействии с дружественными странами», — уверен депутат.

Ранее глава департамента МИД Дробинин заявил о завершении эпохи сотрудничества России и Запада.

В свою очередь, министр транспорта германской земли Баден-Вюртемберг Винфрид Херманн заявил, что западные страны упустили шанс выстроить взаимовыгодные отношения с Россией.