Глава МИД Китая назвал исторической неизбежностью воссоединение с Тайванем

Власти Китая завершат национальное воссоединение с Тайванем, это историческая неизбежность, заявил глава МИД КНР Ван И.

«Тайвань является частью Китая. Реализация национального воссоединения является общей тенденцией и исторической неизбежностью», — следует из заявления главы китайской дипломатии.

Он добавил, что проблема с регионом появилась в тот период, когда страна была слабой и пребывала в хаосе.

Посол КНР в США Цинь Ган ранее отметил, что Пекин не хочет войны с Тайванем и сделает всё для мирного воссоединения с регионом.

2 августа вечером американский самолёт с Нэнси Пелоси на борту, вылетевший из Куала-Лумпура, прибыл в аэропорт Тайбэя. После этого американский политик сошла с самолёта.

Китай выразил решительный протест в связи с визитом Пелоси на Тайвань.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что её приезд является «явной провокацией» Соединённых Штатов.