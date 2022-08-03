Глава МИД Китая назвал исторической неизбежностью воссоединение с Тайванем
«Тайвань является частью Китая. Реализация национального воссоединения является общей тенденцией и исторической неизбежностью», — следует из заявления главы китайской дипломатии.
Он добавил, что проблема с регионом появилась в тот период, когда страна была слабой и пребывала в хаосе.
Посол КНР в США Цинь Ган ранее отметил, что Пекин не хочет войны с Тайванем и сделает всё для мирного воссоединения с регионом.
2 августа вечером американский самолёт с Нэнси Пелоси на борту, вылетевший из Куала-Лумпура, прибыл в аэропорт Тайбэя. После этого американский политик сошла с самолёта.
Китай выразил решительный протест в связи с визитом Пелоси на Тайвань.
В Министерстве иностранных дел России заявили, что её приезд является «явной провокацией» Соединённых Штатов.