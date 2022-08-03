военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Глава МИД Китая назвал исторической неизбежностью воссоединение с Тайванем

Короткая ссылка
Власти Китая завершат национальное воссоединение с Тайванем, это историческая неизбежность, заявил глава МИД КНР Ван И.

«Тайвань является частью Китая. Реализация национального воссоединения является общей тенденцией и исторической неизбежностью», — следует из заявления главы китайской дипломатии.

Он добавил, что проблема с регионом появилась в тот период, когда страна была слабой и пребывала в хаосе.

Посол КНР в США Цинь Ган ранее отметил, что Пекин не хочет войны с Тайванем и сделает всё для мирного воссоединения с регионом.

2 августа вечером американский самолёт с Нэнси Пелоси на борту, вылетевший из Куала-Лумпура, прибыл в аэропорт Тайбэя. После этого американский политик сошла с самолёта.

Китай выразил решительный протест в связи с визитом Пелоси на Тайвань.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что её приезд является «явной провокацией» Соединённых Штатов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить