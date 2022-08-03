WP: Пелоси встретится с крупнейшим производителем полупроводников TSMC на Тайване

В рамках визита на Тайвань спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси встретится с главой самого крупного на острове производителя полупроводников TSMC Марком Лью.

По данным источников газеты Washington Post, они обсудят принятый в США законопроект о поддержке производителей полупроводников, согласно которому будет выделено $52 млрд на развитие производства в США.

Отмечается, что на данный момент тайваньский производитель строит фабрику в штате Аризона в США и изучает возможность расширения проекта.

2 августа вечером американский самолёт с Нэнси Пелоси на борту, вылетевший из Куала-Лумпура, прибыл в аэропорт Тайбэя.

Министерство иностранных дел Китая выразило решительный протест в связи с визитом Пелоси.

Ранее сообщалось, что Пелоси обсудит с руководством Тайваня вопросы сферы безопасности и двусторонней повестки.