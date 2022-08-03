WP: Пелоси встретится с крупнейшим производителем полупроводников TSMC на Тайване
По данным источников газеты Washington Post, они обсудят принятый в США законопроект о поддержке производителей полупроводников, согласно которому будет выделено $52 млрд на развитие производства в США.
Отмечается, что на данный момент тайваньский производитель строит фабрику в штате Аризона в США и изучает возможность расширения проекта.
2 августа вечером американский самолёт с Нэнси Пелоси на борту, вылетевший из Куала-Лумпура, прибыл в аэропорт Тайбэя.
Министерство иностранных дел Китая выразило решительный протест в связи с визитом Пелоси.
Ранее сообщалось, что Пелоси обсудит с руководством Тайваня вопросы сферы безопасности и двусторонней повестки.