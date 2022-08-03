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Американский институт: Пелоси обсудит с руководством Тайваня вопросы безопасности

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В рамках визита на Тайвань спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обсудит с руководством региона вопросы сферы безопасности и двусторонние отношения, заявили в Американском институте на Тайване (НКО).

«Делегация Конгресса встретится с высшим руководством Тайваня для того, чтобы обсудить такие вопросы, как отношения между США и Тайванем, мир и безопасность, экономический рост и торговля», — следует из заявления института.

В американской НКО уточнили, что стороны также затронут вопросы соблюдения прав человека, демократического управления и пандемии коронавируса.

2 августа вечером американский самолёт с Нэнси Пелоси на борту, вылетевший из Куала-Лумпура, прибыл в аэропорт Тайбэя.

Министерство иностранных дел Китая выразило решительный протест в связи с визитом Пелоси.

Тихоокеанское командование США, в свою очередь, подтвердило факт размещения военных кораблей в районе Южно-Китайского моря на фоне визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

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