В Пекине констатировали нарушение устава МАГАТЭ партнёрством AUKUS

Партнёрство AUKUS нарушает устав МАГАТЭ и являет собой большие риски в области нераспространения ядерного оружия, заявил глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг.

«AUKUS влечёт большие риски распространения. Это касается передачи высокообогащенного урана от ядерных держав странам, не обладающим ядерным оружием. Речь идет об обогащении свыше 90%», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что это идёт вразрез с целями и задачами ДНЯО, а также противоречит уставу МАГАТЭ, согласно которому ядерная деятельность не должна использоваться в военных целях.

«Но атомные подлодки — определённо военная цель. Так что это определённо противоречит уставу МАГАТЭ», — добавил китайский дипломат.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Австралия при поддержке Великобритании и США занимается милитаризацией южной части Тихого океана.

Замглавы МИД России Игорь Моргулов заявил, что планы Канады, Японии и Новой Зеландии вести диалог с AUKUS говорят об их желании привнести военный потенциал НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион.