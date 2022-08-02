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Экс-советник Пентагона: США не готовы к возможному столкновению с Китаем

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Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что политика администрации США в отношении Тайваня опасна и безрассудна, а сама армия Соединённых Штатов не готова к возможной войне с Китаем.
Экс-советник Пентагона: США не готовы к возможному столкновению с Китаем
  • © AP Photo / Andy Wong

Такое мнение он выразил в беседе с РИА Новости.

«Администрация Джо Байдена глупа, их политика в отношении Тайваня безрассудна и опасна. В 1930-х годах императорская Япония использовала Тайвань в качестве плацдарма для вторжения в Китай. Если КНР решит, что мы милитаризуем Тайвань, чтобы использовать его в качестве базы против неё, они обязательно вторгнутся — и мы не в состоянии это остановить», — сказал Макгрегор.

По его мнению, США «не готовы к войне с Китаем».

«У нас нет логистической инфраструктуры в западной части Тихого океана, чтобы вести такую войну», — аргументировал эксперт.

США «безответственно провоцируют китайцев точно так же, как годами провоцировали русских в ситуации вокруг Украины», подчеркнул он.

Макгрегор добавил, что Вашингтон игнорирует предупреждения Пекина точно так же, как игнорировал предостережения российского правительства.

2 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Тайбэй.

По её словам, визит на остров свидетельствует о «непоколебимой приверженности Америки» поддержке «тайваньской демократии».

Китай выразил решительный протест в связи с визитом Пелоси.

Сразу после этого Народно-освободительная армия Китая анонсировала военные учения в шести районах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.

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