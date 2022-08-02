МИД Китая вызвал американского посла из-за прибытия Пелоси на Тайвань

МИД Китая вызвал американского посла Николаса Бёрнса и выразил ему протест из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщило министерство.

«Замминистра иностранных дел КНР Се Фэн был уполномочен вызвать в срочном порядке посла США в Китае Бёрнса в МИД, чтобы от лица правительства КНР выразить США жёсткое представление и протест в связи с визитом спикера палаты представителей США Пелоси на Тайвань», — говорится в заявлении, которое приводит РИА Новости.

2 августа Нэнси Пелоси прибыла в Тайбэй.

По её словам, визит на остров свидетельствует о «непоколебимой приверженности Америки» поддержке «тайваньской демократии».

Китай выразил решительный протест в связи с визитом Пелоси.

Сразу после этого Народно-освободительная армия Китая анонсировала военные учения в шести районах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.