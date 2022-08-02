МИД Китая вызвал американского посла из-за прибытия Пелоси на Тайвань
- AFP
- © Taiwan's Ministry of Foreign Affairs
«Замминистра иностранных дел КНР Се Фэн был уполномочен вызвать в срочном порядке посла США в Китае Бёрнса в МИД, чтобы от лица правительства КНР выразить США жёсткое представление и протест в связи с визитом спикера палаты представителей США Пелоси на Тайвань», — говорится в заявлении, которое приводит РИА Новости.
2 августа Нэнси Пелоси прибыла в Тайбэй.
По её словам, визит на остров свидетельствует о «непоколебимой приверженности Америки» поддержке «тайваньской демократии».
Китай выразил решительный протест в связи с визитом Пелоси.
Сразу после этого Народно-освободительная армия Китая анонсировала военные учения в шести районах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.