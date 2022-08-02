Глава администрации Гонконга поддержал Пекин на фоне визита Пелоси на Тайвань
- AP
- © Selim Chtayti/Pool Photo
«Правительство Гонконга решительно выступает против вмешательства любых внешних сил во внутренние дела Китая, полностью поддержит и будет в полной мере содействовать всем необходимым мерам центрального правительства по обеспечению защиты государственного суверенитета и территориальной целостности», — говорится в заявлении.
2 августа Нэнси Пелоси прибыла в Тайбэй.
По её словам, визит на остров свидетельствует о «непоколебимой приверженности Америки» поддержке «тайваньской демократии».
Китай выразил решительный протест в связи с визитом Пелоси.
Сразу после этого Народно-освободительная армия Китая анонсировала военные учения в шести районах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.