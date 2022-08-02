Глава администрации Гонконга поддержал Пекин на фоне визита Пелоси на Тайвань

Глава администрации Гонконга Джон Ли заявил о готовности поддержать меры Пекина по защите суверенитета на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

«Правительство Гонконга решительно выступает против вмешательства любых внешних сил во внутренние дела Китая, полностью поддержит и будет в полной мере содействовать всем необходимым мерам центрального правительства по обеспечению защиты государственного суверенитета и территориальной целостности», — говорится в заявлении.

2 августа Нэнси Пелоси прибыла в Тайбэй.

По её словам, визит на остров свидетельствует о «непоколебимой приверженности Америки» поддержке «тайваньской демократии».

Китай выразил решительный протест в связи с визитом Пелоси.

Сразу после этого Народно-освободительная армия Китая анонсировала военные учения в шести районах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.