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Глава администрации Гонконга поддержал Пекин на фоне визита Пелоси на Тайвань

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Глава администрации Гонконга Джон Ли заявил о готовности поддержать меры Пекина по защите суверенитета на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Глава администрации Гонконга поддержал Пекин на фоне визита Пелоси на Тайвань
  • AP
  • © Selim Chtayti/Pool Photo

«Правительство Гонконга решительно выступает против вмешательства любых внешних сил во внутренние дела Китая, полностью поддержит и будет в полной мере содействовать всем необходимым мерам центрального правительства по обеспечению защиты государственного суверенитета и территориальной целостности», — говорится в заявлении.

2 августа Нэнси Пелоси прибыла в Тайбэй.

По её словам, визит на остров свидетельствует о «непоколебимой приверженности Америки» поддержке «тайваньской демократии».

Китай выразил решительный протест в связи с визитом Пелоси.

Сразу после этого Народно-освободительная армия Китая анонсировала военные учения в шести районах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.

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