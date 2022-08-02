Сенатор Ковитиди назвала визит Пелоси на Тайвань «открытым вызовом» Китаю

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила в беседе с RT, что прилёт спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань должен быть рассмотрен как «акт провокационных действий».

По мнению Ковитиди, визит Пелоси является «открытым вызовом» Китаю.

«США продолжают опасную практику: лезть без разрешения туда, куда их не просят и где их не ждут», — объяснила сенатор.

Она подчеркнула, что прилёт спикера палаты представителей США на Тайвань должен быть рассмотрен как «акт провокационных действий».

«Для чего США нагнетают ситуацию, рядовые американцы понять не могут...

В Китае очень понятно предупредили США китайской поговоркой: «Играющий с огнём непременно обожжёт сам себя», но самонадеянная американская власть голос разума не слышит», — заявила парламентарий.

Собеседница RT допустила, что реакция Китая «может удивить США и выйти за рамки обычных способов выражения недовольства».

Ранее стало известно, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сошла с самолёта, прибывшего на Тайвань.

Китай выразил решительный протест в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, Пекин осудил это решение Вашингтона.