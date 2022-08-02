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Пелоси: США не могут оставаться в стороне, пока Китай «угрожает Тайваню и демократии»

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Соединённые Штаты не могут оставаться в стороне, пока Коммунистическая партия Китая «продолжает угрожать Тайваню и самой демократии», заявила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в колонке для The Washington Post, которая была опубликована после её прибытия в Тайбэй.
Пелоси: США не могут оставаться в стороне, пока Китай «угрожает Тайваню и демократии»
  • AP
  • © AP Photo

«Мы не можем оставаться в стороне, пока КПК продолжает угрожать Тайваню и самой демократии», — пишет Пелоси.

2 августа Нэнси Пелоси прибыла в Тайбэй.

По её словам, визит на остров свидетельствует о «непоколебимой приверженности Америки» поддержке «тайваньской демократии».

Китай выразил решительный протест в связи с визитом Пелоси.

Сразу после этого Народно-освободительная армия Китая анонсировала военные учения в шести районах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.

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