Пелоси: США не могут оставаться в стороне, пока Китай «угрожает Тайваню и демократии»
- AP
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«Мы не можем оставаться в стороне, пока КПК продолжает угрожать Тайваню и самой демократии», — пишет Пелоси.
2 августа Нэнси Пелоси прибыла в Тайбэй.
По её словам, визит на остров свидетельствует о «непоколебимой приверженности Америки» поддержке «тайваньской демократии».
Китай выразил решительный протест в связи с визитом Пелоси.
Сразу после этого Народно-освободительная армия Китая анонсировала военные учения в шести районах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.