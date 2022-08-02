Пелоси: США не могут оставаться в стороне, пока Китай «угрожает Тайваню и демократии»

Соединённые Штаты не могут оставаться в стороне, пока Коммунистическая партия Китая «продолжает угрожать Тайваню и самой демократии», заявила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в колонке для The Washington Post, которая была опубликована после её прибытия в Тайбэй.

AP

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