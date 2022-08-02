военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Депутат Госдумы Морозов назвал «броском перчатки» возможное посещение Пелоси Тайваня

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Депутат Госдумы Олег Морозов в беседе с RT прокомментировал ситуацию с возможным посещением спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси Тайваня.
Депутат Госдумы Морозов назвал «броском перчатки» возможное посещение Пелоси Тайваня
  • Gettyimages.ru
  • © Anna Rose Layden

«Это абсолютно очевидно — американцы испытывают нервы китайцев. Расчёт достаточно понятен. Они играют в такую игру: «Кто первый моргнёт?», полагая, что первыми моргнут китайцы и дадут сигнал, что они не будут воспринимать визит Пелоси как вызов», — рассказал депутат.

Парламентарий напомнил, что Китай в последнее время многократно говорил о неприемлемости подобного рода визита.

«Совершенно очевидно, что американцы бросают перчатку в надежде, что Китай её не подберёт. Американцы играют с огнём», — заключил Морозов.

Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. 

По данным радара Flightradar24, американский самолёт, на котором предположительно может находиться спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, пролетев над индонезийским островом Сулавеси, повернул на север.

Отмечается, что этот манёвр не исключает курса на Тайвань.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить