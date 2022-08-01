Global Times: самолёт Пелоси может сесть на Тайване под предлогом поломки или дозаправки
- Gettyimages.ru
Как пишет Global Times, по-прежнему возможно, что Пелоси хочет совершить рискованный и опасный шаг, её самолёт может попытаться совершить посадку на Тайване под предлогом технической неисправности или необходимости дозаправки.
В конце июля спикер палаты представителей США Пелоси заявила, что вместе с делегацией посетит Сингапур, Малайзию, Республику Корею и Японию, где «подтвердит непоколебимую приверженность Америки» своим союзникам.
Между тем Financial Times писала, что Пелоси планирует посетить Тайвань в августе, чтобы «продемонстрировать поддержку Тайбэя».