Global Times: самолёт Пелоси может сесть на Тайване под предлогом поломки или дозаправки

Несмотря на то что в графике поездок спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси нет упоминания о Тайване, она всё ещё может посетить остров в рамках своего турне по странам Азии.

Как пишет Global Times, по-прежнему возможно, что Пелоси хочет совершить рискованный и опасный шаг, её самолёт может попытаться совершить посадку на Тайване под предлогом технической неисправности или необходимости дозаправки.

В конце июля спикер палаты представителей США Пелоси заявила, что вместе с делегацией посетит Сингапур, Малайзию, Республику Корею и Японию, где «подтвердит непоколебимую приверженность Америки» своим союзникам.

Между тем Financial Times писала, что Пелоси планирует посетить Тайвань в августе, чтобы «продемонстрировать поддержку Тайбэя».