Пелоси анонсировала поездки в Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что вместе с делегацией посетит Сингапур, Малайзию, Республику Корею и Японию, где «подтвердит непоколебимую приверженность Америки» своим союзникам.

О возможной поездке на Тайвань в сообщении Пелоси не уточняется.

Ранее Нэнси Пелоси не стала сообщать журналистам, планирует ли она посещать Тайвань в ходе своей поездки в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Китайский МИД потребовал от США отменить визит Пелоси на Тайвань. В Минобороны Китая заявили, что китайская армия не будет наблюдать за этим «сложа руки», а «обязательно примет все меры для пресечения внешнего вмешательства».