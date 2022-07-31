Пелоси анонсировала поездки в Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию
- AP
О возможной поездке на Тайвань в сообщении Пелоси не уточняется.
Ранее Нэнси Пелоси не стала сообщать журналистам, планирует ли она посещать Тайвань в ходе своей поездки в Азиатско-Тихоокеанский регион.
Китайский МИД потребовал от США отменить визит Пелоси на Тайвань. В Минобороны Китая заявили, что китайская армия не будет наблюдать за этим «сложа руки», а «обязательно примет все меры для пресечения внешнего вмешательства».