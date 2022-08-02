В Кремле назвали провокацией ситуацию с возможным посещением Пелоси Тайваня

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с возможным посещением спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси Тайваня носит сугубо провокационный характер.

Песков заявил, что пока нельзя «доподлинно сказать всё-таки, долетит она дотуда или не долетит».

«Но всё, что связано с вот с этим вот турне и с возможным посещением Тайваня, конечно, носит сугубо провокационный характер», — заявил представитель Кремля.

По его словам, это провоцирует ситуацию в регионе и ведёт к нарастанию напряжённости.

В Кремле добавили, что Россия солидарна с Китаем.

Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

До этого американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что ответственность за создание напряжённости в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань будет полностью лежать на Китае.

СМИ сообщали, что Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа.