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В Кремле назвали провокацией ситуацию с возможным посещением Пелоси Тайваня

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с возможным посещением спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси Тайваня носит сугубо провокационный характер.
В Кремле назвали провокацией ситуацию с возможным посещением Пелоси Тайваня
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Песков заявил, что пока нельзя «доподлинно сказать всё-таки, долетит она дотуда или не долетит».

«Но всё, что связано с вот с этим вот турне и с возможным посещением Тайваня, конечно, носит сугубо провокационный характер», — заявил представитель Кремля. 

По его словам, это провоцирует ситуацию в регионе и ведёт к нарастанию напряжённости.

В Кремле добавили, что Россия солидарна с Китаем.

Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

До этого американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что ответственность за создание напряжённости в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань будет полностью лежать на Китае.

СМИ сообщали, что Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа.

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