В Кремле назвали провокацией ситуацию с возможным посещением Пелоси Тайваня
- РИА Новости
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Песков заявил, что пока нельзя «доподлинно сказать всё-таки, долетит она дотуда или не долетит».
«Но всё, что связано с вот с этим вот турне и с возможным посещением Тайваня, конечно, носит сугубо провокационный характер», — заявил представитель Кремля.
По его словам, это провоцирует ситуацию в регионе и ведёт к нарастанию напряжённости.
В Кремле добавили, что Россия солидарна с Китаем.
Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
До этого американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что ответственность за создание напряжённости в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань будет полностью лежать на Китае.
СМИ сообщали, что Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа.