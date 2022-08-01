China Times: Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа.

Об этом сообщает China Times со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что она может провести там ночь, а 3 августа встретится с главой администрации острова Цай Инвэнь и с другими высокопоставленными чиновниками. После этого она, по данным издания, покинет остров днём.

Вместе с этим подчёркивается, что официальный представитель Тайваня пока эти планы не подтверждает.

Ранее СМИ сообщали, что самолёт Пелоси может сесть на Тайване под предлогом поломки или дозаправки.