Блинкен: за возможную напряжённость из-за визита Пелоси на Тайвань будет ответственна КНР
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«Если спикер решит посетить (Тайвань. — RT), а Китай попытается создать кризис какого-либо рода или другим образом увеличить напряжённость, это будет полностью на Пекине», — передаёт его слова РИА Новости.
По его словам, Пелоси самостоятельно принимает решения относительно своей поездки, поскольку конгресс США является независимой структурой.
Кроме того, Блинкен призвал Пекин к ответственному поведению, если Пелоси всё-таки решит посетить Тайвань.
Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предупредил США о серьёзных последствиях, если Пелоси всё же посетит Тайвань.
СМИ сообщали, что Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа.
Также указывалось, что самолёт спикера палаты представителей США может сесть на Тайване под предлогом поломки или дозаправки.