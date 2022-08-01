Блинкен: за возможную напряжённость из-за визита Пелоси на Тайвань будет ответственна КНР

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что ответственность за создание напряжённости в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань будет полностью лежать на Китае.

«Если спикер решит посетить (Тайвань. — RT), а Китай попытается создать кризис какого-либо рода или другим образом увеличить напряжённость, это будет полностью на Пекине», — передаёт его слова РИА Новости.

По его словам, Пелоси самостоятельно принимает решения относительно своей поездки, поскольку конгресс США является независимой структурой.

Кроме того, Блинкен призвал Пекин к ответственному поведению, если Пелоси всё-таки решит посетить Тайвань.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предупредил США о серьёзных последствиях, если Пелоси всё же посетит Тайвань.

СМИ сообщали, что Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа.

Также указывалось, что самолёт спикера палаты представителей США может сесть на Тайване под предлогом поломки или дозаправки.