В МИД Китая предупредили США о серьёзных последствиях визита Пелоси на Тайвань

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предупредил США о серьёзных последствиях, если спикер палаты представителей Соединённых Штатов Нэнси Пелоси всё же посетит Тайвань.

По его словам, визит Пелоси нанесёт серьёзный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая.

«Это нанесет серьёзный урон отношениям между Китаем и США и приведёт к очень серьёзным событиям и последствиям», — цитирует дипломата РИА Новости.

Он также добавил, что Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета.

Ранее СМИ сообщали, что Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа.

Также указывалось, что самолёт спикера палаты представителей США может сесть на Тайване под предлогом поломки или дозаправки.