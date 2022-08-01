В МИД Китая предупредили США о серьёзных последствиях визита Пелоси на Тайвань
- РИА Новости
По его словам, визит Пелоси нанесёт серьёзный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая.
«Это нанесет серьёзный урон отношениям между Китаем и США и приведёт к очень серьёзным событиям и последствиям», — цитирует дипломата РИА Новости.
Он также добавил, что Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета.
Ранее СМИ сообщали, что Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа.
Также указывалось, что самолёт спикера палаты представителей США может сесть на Тайване под предлогом поломки или дозаправки.