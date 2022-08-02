China Times: Пелоси может прилететь на Тайвань во главе делегации из шести человек

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может прилететь на Тайвань 2 августа во главе делегации из шести человек. Об этом сообщает газета China Times.

Отмечается, что в состав делегации войдут пять членов палаты представителей от Демократической партии США.

По данным газеты, Пелоси может прибыть спецбортом в аэропорт Суншань в Тайбэе в промежутке между 21:00 (16:00 мск) и 22:00 (17:00 мск).

СМИ сообщали, что Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа.

Также указывалось, что самолёт спикера палаты представителей США может сесть на Тайване под предлогом поломки или дозаправки.

При этом постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что возможный визит Пелоси на Тайвань подорвёт отношения между Китаем и США.