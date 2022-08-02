Постпред КНР при ООН: возможный визит Пелоси на Тайвань подорвёт отношения Китая и США

Возможный визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань подорвёт отношения между Китаем и США. Об этом в ходе пресс-конференции заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.

«Это подорвёт отношения между странами», — цитирует его РИА Новости.

Цзюнь заявил, что власти Соединённых Штатов должны понимать последствия подобного шага, отметив, что вопрос территориальной целостности является красной линией.

«Мы никому не позволяем пересекать эту красную линию. Мы жёстко противостоим любым сепаратистским движениям в контексте Тайваня, а также вмешательству во внутренние дела КНР», — заключил он.

СМИ сообщали, что Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа.

Также указывалось, что самолёт спикера палаты представителей США может сесть на Тайване под предлогом поломки или дозаправки.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби подчеркнул, что возможный визит Пелоси на Тайвань не означает каких-либо изменений американской политики в отношении острова.