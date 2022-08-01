Белый дом: возможная поездка Пелоси на Тайвань не меняет позицию США в отношении острова

Возможный визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань не означает каких-либо изменений американской политики в отношении острова, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Я хочу подчеркнуть, ничего не изменилось», — передаёт его слова РИА Новости.

По словам Кирби, США не высказывают заинтересованности в обострении напряжённости в отношениях с Китаем из-за возможного визита Пелоси.

Он отметил, что Соединённые Штаты ожидают разрешения всех существующих разногласий с КНР вокруг Тайваня дипломатическим путём.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предупредил США о серьёзных последствиях, если Пелоси всё же посетит Тайвань.

СМИ сообщали, что Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа.

Также указывалось, что самолёт спикера палаты представителей США может сесть на Тайване под предлогом поломки или дозаправки.