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Белый дом: возможная поездка Пелоси на Тайвань не меняет позицию США в отношении острова

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Возможный визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань не означает каких-либо изменений американской политики в отношении острова, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Белый дом: возможная поездка Пелоси на Тайвань не меняет позицию США в отношении острова
  • Gettyimages.ru

«Я хочу подчеркнуть, ничего не изменилось», — передаёт его слова РИА Новости.

По словам Кирби, США не высказывают заинтересованности в обострении напряжённости в отношениях с Китаем из-за возможного визита Пелоси.

Он отметил, что Соединённые Штаты ожидают разрешения всех существующих разногласий с КНР вокруг Тайваня дипломатическим путём.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предупредил США о серьёзных последствиях, если Пелоси всё же посетит Тайвань.

СМИ сообщали, что Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа.

Также указывалось, что самолёт спикера палаты представителей США может сесть на Тайване под предлогом поломки или дозаправки.

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