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Белый дом: США в выходные провели успешную операцию против «Аль-Каиды» в Афганистане

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США в выходные провели успешную контртеррористическую операцию против группировки «Аль-Каида»* в Афганистане. Жертв среди гражданских нет. Об этом сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.

«В прошедшие выходные США провели контртеррористическую операцию в Афганистане против значимой цели, представляющей «Аль-Каиду», — приводит его слова РИА Новости.

Он уточнил, что операция прошла успешно и не повлекла за собой жертв среди гражданского населения.

Ранее в Пентагоне заявили, что американские военные ликвидировали главаря террористической группировки «Исламское государство»** Махера аль-Агаля в Сирии.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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