Пентагон заявил о ликвидации главаря ИГ в Сирии
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Об этом сообщает РИА Новости.
По данным американского военного ведомства, мужчина был ликвидирован в результате авиаудара беспилотника.
Как отметили в Пентагоне аль-Агаль курировал деятельность ИГ в Сирии и был одним из четырёх основных главарей группировки в мире.
Ранее СМИ сообщали, что французские военные в Мали захватили одного из руководителей «Исламского государства»* в африканской республике.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.