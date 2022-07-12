Пентагон заявил о ликвидации главаря ИГ в Сирии

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В Пентагоне заявили, что американские военные ликвидировали главаря террористической группировки «Исламское государство»* Махера аль-Агаля в Сирии.
Пентагон заявил о ликвидации главаря ИГ в Сирии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным американского военного ведомства, мужчина был ликвидирован в результате авиаудара беспилотника.

Как отметили в Пентагоне аль-Агаль курировал деятельность ИГ в Сирии и был одним из четырёх основных главарей группировки в мире.

Ранее СМИ сообщали, что французские военные в Мали захватили одного из руководителей «Исламского государства»* в африканской республике.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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