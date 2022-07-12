Байден прокомментировал ликвидацию главаря ИГ в Сирии

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Президент США Джо Байден прокомментировал ликвидацию главаря террористической группировки «Исламское государство»* Махера аль-Агаля в Сирии.
Байден прокомментировал ликвидацию главаря ИГ в Сирии
  • AP

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Белого дома.

По мнению главы США, ликвидация главаря террористов «значительно сокращает возможности ИГ планировать, обеспечивать ресурсами и проводить свои операции в регионе».

Ранее в Пентагоне заявили, что американские военные ликвидировали главаря террористической группировки «Исламское государство» Махера аль-Агаля в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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