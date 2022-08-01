Песков заявил об отсутствии на повестке дня вопроса о вступлении Сербии в ОДКБ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии на повестке дня вопроса о вступлении Сербии в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Не было такого вопроса на повестке дня... нас объединяют с Сербией союзнические, весьма откровенные и глубокие отношения. Поэтому наши отношения, безусловно, должны дальше развиваться... но будут ли там такие элементы, сейчас сказать нельзя», — сказал он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич призвал урегулировать ситуацию на границе с непризнанной республикой Косово мирным путём. Он также поблагодарил косовских сербов за их позицию.

Беспорядки на севере Косова произошли из-за запланированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что развитие событий в непризнанной республике Косово является свидетельством провала посреднической миссии Евросоюза.