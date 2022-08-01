В Судане выявили первый случай заболевания оспой обезьян

Первый случай заражения вирусом оспы обезьян зарегистрирован в Судане. Об этом сообщили в Минздраве республики.

«Министерство здравоохранения сообщает о выявлении первого подтверждённого случая оспы обезьян в Судане», — приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что оспа обезьян была обнаружена у 16-летнего школьника.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что Россия направит тест-системы для выявления оспы обезьян в ряд африканских стран, в частности в Египет, Уганду, Эфиопию и Республику Конго.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с оспой обезьян.