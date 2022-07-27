Россия передаст тест-системы для выявления оспы обезьян четырём странам Африки
- © Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор"
Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«В конце июля тест-системы, произведённые ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, будут переданы Егпиту, Уганде, Эфиопии и Республике Конго», — заявили в ведомстве.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.
12 июля в России был подтверждён первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о низких рисках распространения оспы обезьян в России.