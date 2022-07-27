Россия передаст тест-системы для выявления оспы обезьян четырём странам Африки

Россия направит тест-системы для выявления оспы обезьян в ряд африканских стран, в частности в Египет, Уганду, Эфиопию и Республику Конго.

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