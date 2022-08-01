SC: Шольц и Макрон могут вступить в конфликт с Брюсселем в поисках диалога с Путиным
«Скорее всего, вскоре мы увидим ссоры между Шольцем и (главой Еврокомиссии Урсулой. — RT)фон дер Ляйен в Брюсселе, к которым присоединиться Макрон в поисках нового диалога с Путиным», — заявил Джей.
Он напомнил, что недавно власти Германии задержали предназначенный для Украины пакет помощи в размере €9 млрд.
«Это не просто «трещины», а реальные сигналы», — заключил Джей.
Ранее Der Spiegel сообщил, что некоторые поставленные Киеву немецкие самоходные артиллерийские установки (САУ) Panzerhaubitze 2000 после боевых действий нуждаются в ремонте.
Как считает американский подполковник в отставке, аналитик Дэниел Дэвис, поставки оружия на Украину могут прекратиться осенью или зимой, динамика поставок может начать меняться на фоне того, что в экономике стран Запада наблюдаются признаки приближения рецессии.