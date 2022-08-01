военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

SC: Шольц и Макрон могут вступить в конфликт с Брюсселем в поисках диалога с Путиным

Короткая ссылка
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время могут вступить в конфликт с властями ЕС в Брюсселе в поисках нового диалога с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом в статье для портала Strategic Culture заявил обозреватель Мартин Джей.

«Скорее всего, вскоре мы увидим ссоры между Шольцем и (главой Еврокомиссии Урсулой. — RT)фон дер Ляйен в Брюсселе, к которым присоединиться Макрон в поисках нового диалога с Путиным», — заявил Джей.

Он напомнил, что недавно власти Германии задержали предназначенный для Украины пакет помощи в размере €9 млрд.

«Это не просто «трещины», а реальные сигналы», — заключил Джей.

Ранее Der Spiegel сообщил, что некоторые поставленные Киеву немецкие самоходные артиллерийские установки (САУ) Panzerhaubitze 2000 после боевых действий нуждаются в ремонте.

Как считает американский подполковник в отставке, аналитик Дэниел Дэвис, поставки оружия на Украину могут прекратиться осенью или зимой, динамика поставок может начать меняться на фоне того, что в экономике стран Запада наблюдаются признаки приближения рецессии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить