Spiegel сообщил о возникших на Украине проблемах с немецкими САУ PzH 2000

Некоторые поставленные Киеву немецкие самоходные артиллерийские установки (САУ) Panzerhaubitze 2000 после боевых действий нуждаются в ремонте. Об этом пишет Der Spiegel.

В статье говорится, что спустя месяц после того, как немецкие артиллерийские системы были поставлены на Украину, на некоторых гаубицах замечены признаки износа.

По данным журнала, украинские власти сообщили Минобороны ФРГ, что некоторые из поставленных 7 июня PzH 2000 после интенсивного обстрела позиций российских сил снизили показатели точности стрельбы.

Ранее глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила о поставках Киеву трёх обещанных ранее реактивных систем залпового огня Mars II и дополнительных систем Panzerhaubitze 2000.