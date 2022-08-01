МИД: Запад под надуманными предлогами заморозил диалог с Россией в сфере антитеррора
«Вашингтон под надуманным предлогом в одностороннем порядке решил приостановить профильные встречи в рамках диалога высокого уровня под эгидой внешнеполитических ведомств России и США... Похожая ситуация сложилась и с Евросоюзом по его вине», — заявил Тарабрин.
По его словам, в настоящее время сотрудничество между Россией и США в сфере антитеррора фактически заморожено.
Ранее сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством — спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно оценивают последствия для отношений с США в случае признания России страной — «спонсором терроризма».