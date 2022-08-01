МИД: Запад под надуманными предлогами заморозил диалог с Россией в сфере антитеррора

Соединённые Штаты и Евросоюз под надуманными предлогами заморозили диалог с Россией по борьбе с терроризмом. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз российского МИД Владимир Тарабрин.

«Вашингтон под надуманным предлогом в одностороннем порядке решил приостановить профильные встречи в рамках диалога высокого уровня под эгидой внешнеполитических ведомств России и США... Похожая ситуация сложилась и с Евросоюзом по его вине», — заявил Тарабрин.

По его словам, в настоящее время сотрудничество между Россией и США в сфере антитеррора фактически заморожено.

Ранее сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством — спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно оценивают последствия для отношений с США в случае признания России страной — «спонсором терроризма».