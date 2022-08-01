военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В ООН выразили обеспокоенность в связи с ситуацией на границе Сербии и Косова

Короткая ссылка
Спецпредставитель Генсека ООН и глава миссии организации в самопровозглашённой республике Косово Кэролайн Зиадэ выразила обеспокоенность в связи с ситуацией на границе Сербии и Косова.

Об этом сообщили в Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК).

«Спецпредставитель Генсека и глава МООНК Кэролайн Зиадэ с обеспокоенностью следит за развитием событий на севере Косовf. Она призывает к спокойствию, восстановлению свободы передвижения и недопущению дальнейшей эскалации», — приводит сообщение РИА Новости.

Зиадэ призвала урегулировать ситуацию посредством диалога при содействии ЕС.

Ранее сербские СМИ сообщили, что в северной части непризнанного Косова звучат сирены воздушной тревоги — о них, а также о выстрелах заявляют жители приграничной территории.

Позднее стало известно, что полиция непризнанного Косова закрыла КПП «Брняк» на севере края.

Также сообщалось, что спецподразделения полиции непризнанного Косова выдвинулись из Приштины на север Косова и Метохии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить