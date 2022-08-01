В ООН выразили обеспокоенность в связи с ситуацией на границе Сербии и Косова

Спецпредставитель Генсека ООН и глава миссии организации в самопровозглашённой республике Косово Кэролайн Зиадэ выразила обеспокоенность в связи с ситуацией на границе Сербии и Косова.

Об этом сообщили в Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК).

«Спецпредставитель Генсека и глава МООНК Кэролайн Зиадэ с обеспокоенностью следит за развитием событий на севере Косовf. Она призывает к спокойствию, восстановлению свободы передвижения и недопущению дальнейшей эскалации», — приводит сообщение РИА Новости.

Зиадэ призвала урегулировать ситуацию посредством диалога при содействии ЕС.

Ранее сербские СМИ сообщили, что в северной части непризнанного Косова звучат сирены воздушной тревоги — о них, а также о выстрелах заявляют жители приграничной территории.

Позднее стало известно, что полиция непризнанного Косова закрыла КПП «Брняк» на севере края.

Также сообщалось, что спецподразделения полиции непризнанного Косова выдвинулись из Приштины на север Косова и Метохии.