Премьер Косова обвинил президента Сербии в создании кризиса в регионе

Премьер-министр непризнанной республики Косово Альбин Курти обвинил президента Сербии Александра Вучича в создании кризиса в регионе.

Как сообщает ТАСС, об этом он заявил в видеообращении.

Вместе с этим Курти добавил, что часть ответственности за возникшее напряжение лежит также на главе канцелярии по Косову и Метохии при сербском правительстве Петаре Петковиче.

По его словам, косовские правоохранительные органы будут контролировать ситуацию.

«Органы правопорядка и безопасности нашего государства собирают информацию, наблюдают за ситуацией и будут действовать, защищая закон и граждан, территориальную целостность и суверенитет», — сказал премьер.

Ранее сербские СМИ сообщили, что в северной части непризнанного Косова звучат сирены воздушной тревоги — о них, а также о выстрелах заявляют жители приграничной территории.

Позднее стало известно, что полиция непризнанного Косова закрыла КПП «Брняк» на севере края.

Также сообщалось, что спецподразделения полиции непризнанного Косова выдвинулись из Приштины на север Косова и Метохии.