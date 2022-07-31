В полиции Косова прокомментировали ситуацию на фоне роста напряжённости на севере региона

Полиция непризнанной республики Косово на фоне роста напряжённости на севере региона заявила, что данных о пострадавших гражданах и полицейских нет.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «ведомство».

«Пока нет официальной информации о каких-либо травмах граждан или сотрудников полиции, поэтому мы призываем все СМИ и граждан не становиться жертвами фейковых новостей, которые имеют тенденцию дестабилизировать ситуацию и создавать панику», — говорится в цитируемом заявлении.

Косовская полиция отметила, что продолжает обеспечивать безопасность всех граждан в интересах поддержания порядка и общественной безопасности.

Ранее сербские СМИ сообщили, что в северной части непризнанного Косова звучат сирены воздушной тревоги — о них, а также о выстрелах заявляют жители приграничной территории.

Позднее стало известно, что полиция непризнанного Косова закрыла КПП «Брняк» на севере края.