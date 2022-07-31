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Политолог Энтина объяснила, кому выгодно обострение на границе Сербии и Косова

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Анастасия Белоусова
Профессор ВШЭ, руководить отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина в беседе с RT прокомментировала обострение ситуации на границе Сербии и непризнанной республики Косово.
Политолог Энтина объяснила, кому выгодно обострение на границе Сербии и Косова
  • AP

«Формально он (происходящий процесс. — RT) связан с тем, что власть самопровозглашённого Косова с завтрашнего дня начинает замену документов на косовские документы, в первую очередь замену табличек автомобильных на косовские», — объяснила она.

Энтина уточнила, что в 2013 году между Белградом и Приштиной был подписан договор о нормализации отношений, однако условия соглашения не выполнены до сих пор.

Она также добавила, что в 2020 году к власти в Приштине пришёл политик Альбин Курти, избирательная кампания которого была построена «на резком отрицании необходимости переговоров с Белградом».

«То, что сейчас происходит, — это начало кульминации тех процессов, которые происходили последние два года», — считает аналитик.

По её мнению, главный вопрос заключается в том, насколько в этой провокации албанцы «санкционированы далеко зайти».

«Насколько история эта лично их? То, что это собственная инициатива исключительно, не имеющая поддержки Запада, американцев или британцев, — это практически невозможно. Кем-то из этих сил эта инициатива поддерживается. Вопрос только в том, насколько далеко им позволят зайти», — заключила собеседница RT. 

31 июля сербские СМИ сообщили, что в северной части непризнанного Косова звучат сирены воздушной тревоги: о них, а также о выстрелах заявляют жители приграничной территории.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что необходима реакция Совета Безопасности ООН.

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