Сенатор Джабаров прокомментировал обострение ситуации на границе Сербии и Косова
- РИА Новости
По мнению сенатора, в данной ситуации необходима реакция Совета Безопасности ООН.
«То, что сейчас американцы и британцы стоят за таким наглым поведением косоваров, у меня даже нет сомнений. Косоваров используют в качестве провокаторов конфликта. Я думаю, было бы здорово, если бы созвали Совет Безопасности и призвали обе стороны к сдержанности. Я не могу понять, что там косовары пытаются сделать. Они провоцируют сербов, это же понятно», — подчеркнул Джабаров.
Вечером 31 июля сербские СМИ сообщили, что в северной части непризнанного Косова звучат сирены воздушной тревоги: о них, а также о выстрелах заявляют жители приграничной территории.
Вместе с этим Министерство обороны Сербии опровергло сообщения о вводе военных на территорию Косова и Метохии.