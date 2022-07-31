Сенатор Джабаров прокомментировал обострение ситуации на границе Сербии и Косова

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT обострение ситуации на границе Сербии и непризнанной республики Косово.

По мнению сенатора, в данной ситуации необходима реакция Совета Безопасности ООН.

«То, что сейчас американцы и британцы стоят за таким наглым поведением косоваров, у меня даже нет сомнений. Косоваров используют в качестве провокаторов конфликта. Я думаю, было бы здорово, если бы созвали Совет Безопасности и призвали обе стороны к сдержанности. Я не могу понять, что там косовары пытаются сделать. Они провоцируют сербов, это же понятно», — подчеркнул Джабаров.

Вечером 31 июля сербские СМИ сообщили, что в северной части непризнанного Косова звучат сирены воздушной тревоги: о них, а также о выстрелах заявляют жители приграничной территории.

Вместе с этим Министерство обороны Сербии опровергло сообщения о вводе военных на территорию Косова и Метохии.